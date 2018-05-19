Рене Фазель: "В России жалуются на судейство? А как же удаление немцев в финале Олимпиады?"

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал жалобы сборной России на судейство на чемпионате мира-2018. Россияне не смогли пробиться в полуфинал турнира, уступив в 1/4 финала Канаде (4:5 ОТ).

– Сборная России жаловалась на судейство. Особенно – в эпизоде с удалением Капризова. И многие считают, что судьи работают плохо на чемпионате мира.

– Во-первых, я бы хотел сказать, что сборная России провела очень хороший сезон. Выиграла Олимпиаду. А здесь, на чемпионате мира, ей просто немного не повезло встретиться с Канадой уже на стадии четвертьфинала. Согласитесь, третье место канадцев в группе, игравшей в Хернинге, – это стало сюрпризом. И когда ты, заняв второе место в своей группе, попадаешь на канадцев – это необычно. Но таков наш спорт.

Я совершенно не согласен с тем, что судейство на чемпионате мира было плохим. Да, мы можем обсуждать удаление Капризова в овертайме. Если посмотреть повтор – это нарушение, за которое полагается штраф. Да, трактовать можно по-разному. Но у нас ведь одна книга правил и на основное время, и на овертайм.

Вспомните Олимпиаду в Пхенчхане. Удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой против Дацюка ведь было в овертайме? А это олимпийский финал. Все можно обсуждать. Но судья поднял руку. Это тоже было сложное решение. Даже я удивился ему. Потому что удаление при игре "4 на 4" дает большое преимущество. Обсуждать можно, но это ведь должно было быть удаление?

Весь турнир у нас карались удары клюшкой. Овертайм матча Канада – Россия – не исключение. В такие моменты все будут чем-то недовольны, будут что-то обсуждать.

В любом случае судейство не было плохим. Парни старались. И сколько у нас было классных матчей. К сожалению для сборной России – ей попалась Канада. К сожалению для сборной России – было это удаление. Но все равно россиянам стоит гордиться своей командой. Прекрасный она провела сезон. Из-за этого она и была немного уставшей. КХЛ, Олимпиада, огромное давление, и здесь была хороша. Может, лучше вообще обсудить вратарей, игравших в четвертьфинале? Вратарь очень важен. (Игорь ЕРОНКО)