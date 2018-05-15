Почему у Трямкина не получается в сборной? Отвечает Крикунов

Экс-наставник "Автомобилиста" Владимир Крикунов рассказал об игре защитника уральского клуба и сборной России Никиты Трямкина.



- У Никиты Трямкина проблемы на чемпионате мира. В чем дело?



- Он целый год ездил на матчи сборных - основной и второй, олимпийской. Уже у нас в "Автомобилисте" в плей-офф Никита был не так хорош. Мне кажется, он не до конца физически готов. Когда Никита в порядке - это совершенно другой игрок. Тем более у него был перелом, с которым он играл в плей-офф. (Михаил ЗИСЛИС)

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