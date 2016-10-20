Олимпийская сборная России соберется в феврале

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подчеркнул, что команда проведет сбор в феврале и будет участвовать в Кубке Словакии. По его словам, это связано с подготовкой к чемпионату мира.

Напомним, проект олимпийской сборной, выступать в которой будут игроки до 25 лет, был утвержден на заседании правления ФХР 25 декабря прошлого года.

- Ближайший сбор олимпийской команды будет только в февральскую паузу на Евротур, - приводит "Р-Спорт" слова Браташа. - Олимпийская сборная будет участвовать в Кубке Словакии, это связано с тем, что сейчас интенсивная подготовка молодежной сборной к чемпионату мира. Поэтому сейчас одновременно будут собираться две молодежные сборные. Одна будет участвовать в Швеции в Турнире четырех наций, а другая - в турне в Канаде. Естественно, все ресурсы задействованы в молодежной сборной.