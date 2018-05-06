Норвегия по буллитам победила Германию на чемпионате мира

Сборная Норвегии в матче чемпионата мира по буллитам обыграла Германию (5:4 Б). Победный буллит исполнил Матиас Треттенес.

Чемпионат мира

Группа B

Германия – Норвегия – 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: К.А. Улимб – 1 (мен.), 1:41 – 0:1. Валькве Ольсен – 1 (бол., Линдстрем, М. Улимб), 7:31 – 0:2. Хагер – 1 (бол., Драйзайтль, Плахта), 14:30 – 1:2. Михелис – 1 (Небельс, Й. Мюллер), 18:41 – 2:2. Бастиансен – 2 (Сальстен, Валькве Ольсен), 21:36 – 2:3. Хагер – 2 (бол., Драйзайтль), 27:31 – 3:3. Сервик – 1, 50:13 – 3:4. Я. Зайденберг – 1 (Плахта, Драйзайтль), 50:38 – 4:4.

Победный буллит: Треттенес.

Вратари: Пильмайер – Хеукеланн.

Штраф: 8 – 12.

Броски: 44 (17+13+12+2) – 36 (8+12+12+4).

Судьи: Айверсон, Рено.

6 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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