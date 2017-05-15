Николай Элерс: "Сборная Дании не оправдала ожиданий на ЧМ-2017"

Нападающий сборной Дании Николай Элерс после победы над командой Италии (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что соперник выглядел лучше в этой встрече, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Напомним, что из-за этого поражения итальянцы вылетели из элитного дивизиона чемпионата.

- Такие голы, какой Эггер забил в свои ворота, увидишь нечасто (смеется), - сказал Элерс. - Но я видал уже подобное. Вообще, концовка получилась сумасшедшей. Им ведь очень нужна была победа, чтобы сохранить место в элите, и тут такое. Не повезло, бывает. Конечно, мы понимали, что в любом случае не вылетим, но нам все равно было важно победить. Хотели закончить чемпионат мира на мажорной ноте. Чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск и сохранить его до следующего ЧМ, который пройдет у нас в Дании. Не самая лучшая наша игра, а итальянцы наоборот выглядели здорово. Как бы то ни было, победа досталась нам.

Домашний чемпионат мира – это нечто особенное. Будет отличный турнир. У нас маленькая страна и не так много хоккеистов, именно поэтому он очень важен в плане продвижения хоккея у меня на родине. И я на 100 процентов уверен, что мы выступим дома значительно лучше, чем тут. Мы просто обязаны выступить лучше. В Кельне мы не показали своего лучшего хоккея. Наша игра тут стала разочарованием. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы ее не достигли. Правда, нельзя сказать, что мы были совсем уж плохи. Но ожиданий не определенно оправдали.

Мортен Грин – отличный парень, замечательный капитан. И я очень рад и горжусь, что принимал участие в его последнем матче в составе сборной Дании. Грин очень здорово потрудился на благо национальной команды на протяжении многих лет. Во многом благодаря нему мы находимся на таких позициях. И, конечно, порадовали болельщики, державшие его фотографии.

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"СЭ" вел трансляцию матча