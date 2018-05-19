На чемпионате мира-2018 будет продано более полумиллиона билетов

Глава оргкомитета чемпионата мира-2018 Хенрик Бах-Нильсен отметил, что на четырех последних матча турнира ожидаются аншлаги.

- Мы надеялись продать около 300 тысяч билетов. Но с учетом того, что на последних четырех матчах ожидаются аншлаги, мы продадим около 525 тысяч билетов, - Бах-Нильсен.



Впервые домашняя команда базировалась не в главном городе чемпионата мира. В главном городе базировались шведы, которым до Копенгагена легко добраться. Этот чемпионат мира - определенно успех. Более 25 аншлагов. Все превзошло наши ожидания. (Игорь ЕРОНКО)

Расписание чемпионата мира в Дании - здесь