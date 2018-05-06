Михаил Григоренко: "Как может пугать появление в составе Гусева?"

Форвард сборной России Михаил Григоренко прокомментировал итоги матча против австрийцев (7:0) на чемпионате мира в Дании. После второго разгрома подряд хоккеист не стал отвечать на вопрос о сокращении участников турнира.
– Сложнее всего было победить самих себя, и играть в ту игру, в которую мы можем, – сказал Григоренко. – В этих матчах мы не особо думаем о сопернике – нам нужно побыстрее наиграть свои комбинации. С другой стороны – на чемпионате мира нет слабых команд, и всякое случается. Поэтому мы играли на сто процентов.
– Не было соблазна расслабиться и сэкономить силы?
– Австрийцы начали игры довольно быстро и агрессивно. Но мы в ответ создали пару хороших моментов, и дальше пошло-поехало.
– Стоит ли сократить количество команд, играющих на чемпионате мира?
– Это не ко мне вопрос.
– Завтра с Белоруссией тоже 7:0 будет?
– Не знаю. Но мы будем стараться выходить на матч, и играть в свою игру.
– Воробьев сегодня просил вас держать темп?
– Конечно, мы старались не обращать внимания на счет, работать и готовиться к следующим матчам.
– Вы уже нашли общий язык с Анисимовым и Бучневичем?
– Стараемся, у всех одна задача – выиграть. Пытаемся забить, помочь друг другу. У каждого свои хорошие качества. Стремимся их раскрыть.
– Не пугает предстоящее появление в составе Гусева?
– Как это может пугать? Гусев – один из лучших игроков КХЛ. Команда с ним станет сильнее.
– А если его поставят во вторую тройку вместо вас?
– Ну, это тренерский штаб будет решать. Я думаю, там знают, что нужно делать. (Игорь ЕРОНКО)