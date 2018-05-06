Михаил Григоренко: "Как может пугать появление в составе Гусева?"

Форвард сборной России Михаил Григоренко прокомментировал итоги матча против австрийцев (7:0) на чемпионате мира в Дании. После второго разгрома подряд хоккеист не стал отвечать на вопрос о сокращении участников турнира.

– Сложнее всего было победить самих себя, и играть в ту игру, в которую мы можем, – сказал Григоренко. – В этих матчах мы не особо думаем о сопернике – нам нужно побыстрее наиграть свои комбинации. С другой стороны – на чемпионате мира нет слабых команд, и всякое случается. Поэтому мы играли на сто процентов.

– Не было соблазна расслабиться и сэкономить силы?

– Австрийцы начали игры довольно быстро и агрессивно. Но мы в ответ создали пару хороших моментов, и дальше пошло-поехало.

– Стоит ли сократить количество команд, играющих на чемпионате мира?

– Это не ко мне вопрос.

– Завтра с Белоруссией тоже 7:0 будет?

– Не знаю. Но мы будем стараться выходить на матч, и играть в свою игру.

– Воробьев сегодня просил вас держать темп?

– Конечно, мы старались не обращать внимания на счет, работать и готовиться к следующим матчам.

– Вы уже нашли общий язык с Анисимовым и Бучневичем?

– Стараемся, у всех одна задача – выиграть. Пытаемся забить, помочь друг другу. У каждого свои хорошие качества. Стремимся их раскрыть.

– Не пугает предстоящее появление в составе Гусева?

– Как это может пугать? Гусев – один из лучших игроков КХЛ. Команда с ним станет сильнее.

– А если его поставят во вторую тройку вместо вас?

– Ну, это тренерский штаб будет решать. Я думаю, там знают, что нужно делать. (Игорь ЕРОНКО)

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