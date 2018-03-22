Макдэвид и Ньюджент-Хопкинс поедут на чемпионат мира в Данию

Защитник "Эдмонтона" Оскар Клефбом заявил, что его одноклубник форвард Коннор Макдэвид планирует сыграть на чемпионате мира в Дании. На данный момент Федерация хоккея Канады не подтвердила эту информацию. Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
– Знаю, что Коннор поедет в Данию, Ньюджент-Хопкинс тоже хочет сыграть, – цитирует Hockey Sverige Клефбома.
В этом сезоне Макдэвид провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 90 (34+56) очков, на счету Райана Ньюджент-Хопкинса – 39 (20+19) очков в 55 встречах.
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mitchelll
.BattleFish. Разорвут-не разорвут - посмотрим. Как по мне, гранью будет попадание или непопадание в полуфинал...я не оригинален, но как-то так. А уж непопадание в четвертьфинал, а такое тоже исключать на 100% нельзя, даст повод для десятков статеек про полное нивелирование Пхенчхана. Чтобы остаться в этом смысле на плаву, кровь из носу надо бороться за медали. С учётом Наместниковых, Анисимовых, да и неудачников первого раунда ( кто уверен, что это будет, к примеру, не Тампа или не Столичные ), чтож мы.?.Не могём что-ли ?
21:16
bezik
Тэйвз и Таварес не поедут на 90%. У США очень мощная команда подбирается, если Айкел, Кейн, Кит поедут. Мне кстати очень интересно, кто у Канады вратарей будет. Прайс поедет? Больше то и не видно. Кэм Уорд что ли? Или Тальбо со своей статой
21:16
Электросталец
будет хоть чего смотреть
21:11
.BattleFish.
Ох и разорвут там сборную нашу, ведь на ОИ и близко не было тех кто едет на ЧМ!
20:55
redgy
Норм у них состав неудачников подбирается! Таварес с тейвзом, а если еще и маккинон не сдюжит..
20:52
Читалось))
О-ля-ля.)) Коннор разгуляется.)) Кажется я уже знаю лучшего бомбардира...))
20:22