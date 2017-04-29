Ковальчук из-за операции пропустит чемпионат мира-2017

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что нападающий СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею 2017 года из-за операции на травмированном колене. На прошлой неделе член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что выступление Ковальчука на чемпионате мира под большим вопросом. По его словам, хоккеисту необходимо было пройти обследование в Германии по поводу травмированного колена.

– Операция подтвердилась, – цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. – Он (Ковальчук) пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет.

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