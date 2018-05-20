Коннор Макдэвид: "Я разочарован"

Капитан канадской сборной Коннор Макдэвид подвел итоги чемпионата мира, на котором его команда осталась без медалей. В матче за третье место на мировом первенстве "кленовые листья" уступили США (1:4).

– Я разочарован. Мы почти месяц провели вместе с ребятами, нацеливались на победу. Не выиграть и даже не попасть в тройку – это совсем невесело. В плей-офф чемпионата мира соперники посерьезнее. И игра сама плотнее. Немного другой хоккей.

Вчера мы тоже были разочарованы. Там тоже был эмоциональный матч. Было трудно заснуть. Но мы справились с этим. И собрались. И даже показали неплохой хоккей. Я немного играл в меньшинстве в "Эдмонтоне". А наш тренер сказал, что будет использовать меня в разных ситуациях. И Шворц получил травму. Не важно, как выступил на чемпионате мира лично я. Важно – как выступила команда, а выступили мы не очень хорошо. (Игорь ЕРОНКО)

Свежие новости о чемпионате мира по хоккею – здесь