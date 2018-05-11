Кирилл Капризов: "Отдельно Пастрняка и Крейчи не разбирали, только команду"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подвел итоги матча с Чехией (3:4 ОТ) на чемпионате мира.

– Разбирали отдельно игру Пастернака и Крейчи? (Форварды "Бостона" приняли участие во всех шайбах Чехии. – Прим. "СЭ")

– Команду их разбирали.

– Что не получилось сегодня?

– Сейчас посмотрим ошибки и решим.

– Что случилось, когда вам по голове прилетело?

– Нормально. Судьи решили, что ничего не было. Значит, не было.

– Можно назвать сегодняшний матч самым ответственным?

– Конечно, согласен. (Игорь ЕРОНКО)​

Мастер-класс из Бостона. Чехия обыграла Россию //

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