Канада - Россия: онлайн и видеотрансляция матча чемпионата мира - в 16.15

В субботу, 20 мая, в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет матч Канада – Россия. Игра в Кельне на LANXESS arena начнется в 16.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Канада – Россия.

Также Первый канал покажет видеотрансляцию встречи в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ".

Сборные России и Канады ранее четырежды встречались в полуфинальных матчах крупных турниров. Россияне сумели взять верх только в самой первой встрече – на чемпионате мира-1993 (7:4). Североамериканцы добивались успеха на мировых первенствах 1995 и 2005 годов (3:2 Б и 4:3 соответственно) и Кубке мира-2016 (5:3).

Во втором субботнем полуфинале ЧМ-2017 в Кельне сыграют сборные Швеции и Финляндии. Матч начнется в 20.15 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финал и матч за 3-е место состоятся в Кельне в воскресенье, 21 мая. Игра за бронзу начнется в 17.15, а главный матч ЧМ-2017 – в 21.15 по московскому времени.

Канада – Россия. Главная битва Знарка // Канада – Россия: кто сильнее?