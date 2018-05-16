Илья Воробьев: "Скаут посмотрел два матча Канады и собрал всю необходимую информацию"

Тренер сборной России Илья Воробьев сообщил о подготовке к четвертьфинальному матчу чемпионата мира в Дании. Россияне 17 мая встретятся с командой Канады.

- У Капризова сегодня многое не получалось. С чем это связано?

- С нехваткой опыта. У многих наших ребят это первый чемпионат мира. Капризову не так много лет, чтобы нести на себе такую ношу. Конечно, я ему пытаюсь помочь, но он старается сыграть в каждой ситуации до конца. И риск не всегда бывает оправдан. Но Капризов много делает в передней линии.

- Андронов сегодня не справился со своими задачами?

- Не то, чтобы не справился… Вы заметили, что шведы в основном играли в три звена? А четвертая тройка в основном выходила только в меньшинстве.

- Что скажете про Шалунова?

- Будем работать дальше и смотреть, что получится.

- Чем вызваны наши необязательные удаления?

- А разве бывают обязательные удаления?

- Чего нам не хватает в большинстве?

- Еще немного движения и бросков. Я говорил об этом ребятам, но шведы неплохо оборонялись и все закрывали.

- Видели Канаду на этом турнире?

- Наш скаут смотрел два матча. Привез нам всю информацию, которую надо знать.

- Дадонову досталось по руке. С ним все нормально?

- По моей информации – да. (Алексей ШЕВЧЕНКО)



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