Илья Воробьев: "Надо ли КХЛ переходить на маленькие площадки? Главное - начать развивать игроков"

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов перед отъездом команды из Копенгагена. По его словам, КХЛ необазательно переходить на маленькие площадки.

- Надо ли КХЛ переходить на маленькие площадки? Видно у энхаэловцев более высокую скорость реакции.

- Необязательно. Это влияет немножко. Но там игра более стандартная. Нам надо игроков развивать. И не в площадках дело. Дело в школе, в развитии игроков, дело в том, как их готовят. Площадка – это в лучшем случае третье. Потом уже можно думать. Главное – начать развивать игроков. Чтобы их было больше. Поймите, что мы сейчас пожинаем плоды 1990-х. Когда страна была развалена. И всем было не до хоккея. Игроки есть, но их количество небольшое.

- Как вы относитесь к базовым клубам?

- Нормально отношусь. Тут две стороны медали. Третьяк вчера правильно сказал: я в последний год в ЦСКА ни одной игры не проиграл. Но тут и сыгранность, и вот так. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)



Вчера, 17 мая, хоккеисты национальной сборной проиграли Канаде (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

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