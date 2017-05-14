Хенрик Нильсен: "Все датские игроки НХЛ согласились приехать на ЧМ-2018"

Глава федерации хоккея Дании Хенрик Нильсен заявил, что все датские игроки, выступающие в НХЛ, ответили согласием на приглашение на чемпионат мира в 2018 году, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также руководитель отметил, что для Дании главным будет не прибыль турнира, а развитие хоккея в стране. Напомним, что в следующем году турнир пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.

– Правда ли, что все датские энхаэловцы дали согласие на участие в чемпионате мира-2018?

– Абсолютно. Если они не будут заняты в плей-офф НХЛ, то обязательно примут участие в домашнем чемпионате мира, - сказал Нильсен. - Надеемся, обойдется без травм. Все до единого сказали да.

– Каковы финансовые ожидания от этого ЧМ?

– Знаете, я бы не стал говорить о финансах. Просто потому, что это крупнейший турнир, который пройдет в Дании, за всю ее историю. Да, мы не самая хоккейная страна, футбол и гандбол у нас популярнее, но этот чемпионат мира поможет нам в плане развития хоккея, привлечет еще больше народу. Наш приоритет – именно в этом. Прибыль – второстепенна. У нас сейчас всего 6700 зарегистрированных игроков, но при этом уже есть 27 катков. Это количество обязательно увеличится. Особенно после чемпионата мира с двумя новыми аренами. Мы надеемся, что ЧМ станет нашим батутом, который позволит сделать прыжок вверх.

– Действительно ли Дания будет играть в Хернинге, на не основной арене?

– Да, это уже решено, что Дания будет играть в Хернинге, а Швеция – в Копенгагене. В Хернинге арена чуть меньше, но ненамного, и все билеты на наши семь матчей будут распроданы задолго до начала. А Копенгаген – в пятнадцати минутах от Швеции на поезде. Именно столько занимает путь до нашей столицы из Мальме. И на всех этих играх тоже будет аншлаг.