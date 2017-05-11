Харийс Витолиньш: "Примем решение по игрокам "Вашингтона" после матча с Данией"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Дании рассказал о состоянии капитана команды Сергея Мозякина. Специалист воздержался от комментариев о возможно вызове игроков "Вашингтона" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова в национальную команду. Сегодня "Кэпиталз" уступили "Питтсбургу" в 1/4 финала Кубка Стэнли (0:2, 3-4).

– Ребята два дня не играли, соскучились по льду, – сказал Витолиньш в эфире программы "Все на хоккей". – Все полны сил. Мозякин сделал тест на велосипеде. Врачи смотрят пока.

– "Вашингтон" вылетел из Кубка Стэнли – в сборной три свободных места.

– После игры мы примем решение.

Матч Россия – Дания пройдет сегодня, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Прямая видеотрансляция матча Россия – Дания на сайте "СЭ"!