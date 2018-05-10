Чемпионат мира

12:04 | Хоккей — Чемпионат мира

Гусев пропустил тренировку сборной России

Сочетания сборной России на тренировке 10 мая.
Сочетания сборной России на тренировке 10 мая.

Сборная России провела тренировку перед матчем группового турнира чемпионата мира с Чехией. Занятие пропустил внесенный в заявку нападающий Никита Гусев, который присоединился к сборной России 5 мая, а 9 мая провел первую тренировку с национальной командой.

Занятие 10 мая проходило в следующих сочетаниях:

вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин;

"красные": Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Евгений Дадонов – Павел Дацюк – Кирилл Капризов;

"белые": Никита Зайцев – Никита Нестеров, Павел Бучневич – Артем Анисимов – Михаил Григоренко;

"синие": Никита Сошников – Егор Яковлев, Максим Мамин – Сергей Андронов – Илья Михеев;

"желтые": Динар Хафизуллин – Никита Трямкин, Максим Шалунов – Илья Каблуков – Александр Барабанов.

Матч Чехия - Россия начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия - Россия.

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