Гусев пропустил тренировку сборной России

Сборная России провела тренировку перед матчем группового турнира чемпионата мира с Чехией. Занятие пропустил внесенный в заявку нападающий Никита Гусев, который присоединился к сборной России 5 мая, а 9 мая провел первую тренировку с национальной командой.

Занятие 10 мая проходило в следующих сочетаниях:

вратари: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин;

"красные": Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Евгений Дадонов – Павел Дацюк – Кирилл Капризов;

"белые": Никита Зайцев – Никита Нестеров, Павел Бучневич – Артем Анисимов – Михаил Григоренко;

"синие": Никита Сошников – Егор Яковлев, Максим Мамин – Сергей Андронов – Илья Михеев;

"желтые": Динар Хафизуллин – Никита Трямкин, Максим Шалунов – Илья Каблуков – Александр Барабанов.

Матч Чехия - Россия начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия - Россия.

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