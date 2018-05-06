Главный тренер сборной Австрии: "Могли повести в счете в матче с Россией"

Главный тренер сборной Австрии Рогер Бадер подвел итоги разгромного поражения от России (0:7) в рамках чемпионата мира в Дании. По словам Бадера россияне превосходили его команду во всех аспектах игры.

- Да, мы выглядели не лучшим образом, но очень многие команды выглядели бы не лучшим образом против России. Потому что у нее очень много классных игроков, – сказал Бадер. – Результат меня ничуть не удивил. Я хорошо знаю российский хоккей. Соперник превосходил нас во всем: в скорости, в мастерстве, в жесткости.

План у нас был простой: мы собирались сыграть агрессивно в начале матча, не откатываться, поработать в форчеке. Надеялись, что сможем удивить сборную России. На самом деле мы создали три момента за эти первые 10 минут. И даже могли повести в счете. Но даже это вряд ли остановило бы россиян. Они намного лучше нас физически. Они мастеровитее, быстрее. Россия – один из главных фаворитов чемпионата, это даже не вопрос.

У нас задача – сохранить место в группе А. И мне кажется, что нашей команде это по силам. (Игорь ЕРОНКО)