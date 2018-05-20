Генменеджер "Лос-Анджелеса": "Канада скоро возьмет реванш"

Генеральный менеджер "Лос-Анджелеса", двукратный чемпион мира в составе сборной Канады Роб Блэйк прокомментировал поражение "Кленовых листьев" (2:3) в полуфинале чемпионата мира от Швейцарии. Он отметил, соперники канадцев создали много моментов за счет скорости и игры в пас.

– Когда все решает одна игра – так бывает, – сказал Блэйк. – Но вы посмотрите на швейцарцев – было видно, как они набирают обороты, как они играют все смелее и смелее. Рад за Швейцарию, они молодцы, но Канада скоро возьмет реванш. Швейцарцы – очень быстрые. За счет скорости и игры в пас они создавали много моментов. Ну, и Дженони здорово сыграл. Йоси и Фиала вели их за собой. Но будь серия до четырех побед – все могло быть по-другому.

Конечно, я смотрел на игроков в разрезе их возможной игры за "Лос-Анджелес". Вот Йоси нам бы точно подошел, ха-ха. На мой взгляд, разрыв между североамериканским и европейским хоккеем стал меньше. Сколько сейчас европейцев в НХЛ играет. И прекрасно играет. Стили игры по-прежнему разные, но это даже плюс. Приятно видеть, сколько сильной молодежи в разных европейских сборных.

Хоккей вообще растет. Серьезно растет. Эволюция продолжается. Сейчас почти дети приходят во взрослые команды – и способны хорошо играть на этом уровне. Подготовка вышла на другой уровень. Уровень мастерства сильно вырос. Скорости возросли. Это видно и по НХЛ, и по чемпионату мира.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча за третье место чемпионата мира США – Канада, начало – в 16.45 по московскому времени. Финальная игра турнира Швеция – Швейцария состоится в тот же день, начало – в 21.15 по московскому времени. (Игорь ЕРОНКО)

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ЧМ-2018 по хоккею. Матч за третье место и финал