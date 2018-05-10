Доминик Гашек: "Поставил бы Францоуза выше Кошечкина"

Олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек в интервью "СЭ" сравнил вратарей сборных России и Чехии Василия Кошечкина и Павла Францоуза. По его мнению, чех лучше россиянина.

Матч Россия – Чехия на чемпионате мира состоится сегодня, 10 мая. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

– Как вам Василий Кошечкин?

– Видел его на Олимпиаде. Там он хорошо сыграл. Он большой парень. Он просто за счет габаритов перекрывает большую часть ворот. Сочетая это с очень хорошей работой ног. Действительно хорошей, учитывая его размеры. Но я все равно поставил бы Францоуза выше Кошечкина. По мне Павел – лучше. У Кошечкина еще есть проблема с контролем отскоков. Иногда он дает вторые шансы нападающим. Правда, поскольку он большой парень – серьезных преимуществ этим нападающим это не дает. Он отбивает перед собой, но найди попробуй "дырку". Но в любом случае нашей команде стоит этим пользоваться. Он же дает такие шансы. Чем больше этих вторых шансов будет – тем лучше для нас. Несмотря на то, что когда он на коленях – бросать почти некуда.

– Францоуза не будет. Россия победит?

– Россия фаворит, но только потому, что Крейчи и Пастрняк будут не в лучшем состоянии. Они только прилетели. Одну тренировку только успеют провести. Если мы еще раз встретимся на турнире, а эти двое уже будут в норме к тому времени, то у нас будет хороший шанс вас обыграть. (Игорь ЕРОНКО)