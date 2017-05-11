Белов - капитан сборной России на матч с Данией

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира с командой Дании. В роли капитана выступит Антон Белов, который заменит травмированного Сергея Мозякина. Его ассистентами будут Вадим Шипачев и Сергей Андронов.

Состав сборной России:

Василевский (Сорокин);

Телегин – Андронов – Барабанов, Киселевич – Гавриков;

Панарин – Шипачев – Дадонов, Антипин – Белов;

Гусев – Наместников – Кучеров, Проворов – Миронов;

Ткачев – Плотников, Зуб.

Матч Россия - Дания пройдет сегодня, 11 мая, и начнется - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.