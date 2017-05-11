Белов - капитан сборной России на матч с Данией

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира с командой Дании. В роли капитана выступит Антон Белов, который заменит травмированного Сергея Мозякина. Его ассистентами будут Вадим Шипачев и Сергей Андронов.
Состав сборной России:
Василевский (Сорокин);
Телегин – Андронов – Барабанов, Киселевич – Гавриков;
Панарин – Шипачев – Дадонов, Антипин – Белов;
Гусев – Наместников – Кучеров, Проворов – Миронов;
Ткачев – Плотников, Зуб.
Матч Россия - Дания пройдет сегодня, 11 мая, и начнется - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Состав сборной России на матч с Данией! Белов - капитан, Шипачёв и Андронов - ассистенты: pic.twitter.com/e41vk5UMGT– Хоккей России (@russiahockey) 11 мая 2017 г.