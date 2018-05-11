Чемпионат мира

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Алексей Береглазов: "Главное - меня заявили в сборную России"


Защитник "Магнитки" Алексей Береглазов прокомментировал включение в заявку сборной России на чемпионат мира.

- Не важно как меня заявили, главное - что заявили. Буду ждать своего шанса, - заявил Береглазов. - На обеде перед тренировкой сказали готовиться. Сказали, что, скорее всего, смогу сыграть со Швейцарией. Посмотрим. С состоянием – все хорошо, я готов.

Пастрняк и Крейчи меня впечатлили, хорошо сыграли вчера. В целом, сборная Чехии – организованная команда с хорошей атакой и обороной. 

Еще не время переживать, это всего лишь одно поражение. Мы по-прежнему готовимся к матчам на вылет. Хотя, конечно, хотим занять первое место в группе. Ну а для меня - главное принести пользу команде. 

С Бывальцевым еще не успел попрощаться. Тяжело, конечно, было, когда нас не заявляли. Но мы тренировались, на другой каток ездили. Это же сборная России, все приехали за одной целью. (Игорь ЕРОНКО)

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Материалы других СМИ
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