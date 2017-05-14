Александр Павлович: "Сборная Белоруссии часто ждет, пока жареный петух в одно место клюнет"

Нападающий сборной Белоруссии Александр Павлович, оформивший дубль в матче группового турнира чемпионата мира-2017 со Словенией (5:2), подчеркнул, что эта встреча получилась очень тяжелой. По его словам, команда испытывает психологические проблемы.

- Это было очень тяжело, - приводит "Прессбол". - Прежде всего - психологически. Этот турнир вообще не назовешь для нас беспроблемным. И большинство проблем - от неуверенности, от головы.

- Игра с французами в пятницу позволила прийти в себя, или обидный сценарий, напротив, усугубил ситуацию?

- Судя по сегодняшнему результату - видимо, все-таки первое. Да и расклад был очевидным: с одной стороны, отступать никуда. С другой, все в наших руках.

- Национальная черта - ждать, пока отступать будет некуда, чтобы завестись?

- Да, часто мы ждем, пока жареный петух в одно место клюнет. Хотя, поверьте, и в прошлых матчах мы выкладывались. Были и штанги, и перекладины...

- Уже можно выставлять оценку за чемпионат самому себе?

- Не стану. У нас есть те, кто оценивают. И их очень много. Сам же сейчас ощущаю интересную смесь удовлетворения с опустошением.