Александр Кожевников: "Канадцы приехали победить Россию. Дальше не боролись, а отдыхали"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал "СЭ" поражение сборной Канады от США (1:4) в матче за третье место на чемпионате мира.

- Канадцы приехали нашу сборную обыграть. Главная их цель – поставить сборную России на место, - отметил Кожевников. – Они этого и добились, вот и все - дальше не боролись. И канадцы, и американцы отдыхают на этом турнире. Вы хотя бы одной стычки выдели в этом матче? Ничего не было. Люди приехали, отдохнули, показали нашим, на каком мы месте.

- Коннор Макдэвид вытащил матч с Россией, может быть, он – исключение?

- Он звезда, но тоже отдыхал в Дании. Как команда, так и он. В матче с нами он набрал три очка, но посмотрите, как он играл? Макдэвид играл так, как ему позволяет характер после сезона. Ну показал он, что сильнее наших – и что? (Игорь НОВИКОВ)

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