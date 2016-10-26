Артем Зуб: "В Хабаровске всем будет приятно, что меня вызвали в сборную"

Защитник "Амура" Артем Зуб в интервью "СЭ" отметил, что в клубе обрадуются его вызову в сборную России на Кубок Карьялла. Зуб стал первым воспитанником "Амура", который попал в национальную команду напрямую из хабаровского клуба.

– Какова была ваша реакция на вызов в сборную?

– Четыре-пять дней назад в команде пошли какие-то разговоры. Сначала я думал, что ребята шутили, и всерьез это не воспринимал. И только когда в клуб пришел вызов, и мне сообщили, что все реально, то поверил. Новость очень приятная. К сборной я шел долго, ставя перед собой определенные цели. Попасть в национальную команду стремится каждый. Рад, что так получилось.

– Как отблагодарите партнеров по команде?

– Еще не успел придумать. Для начала все об этом должны узнать.

– Если не ошибаюсь, вы первый воспитанник "Амура", напрямую из клуба вызванный в сборную.

– А Плотников?

– Его уже из "Локомотива" вызвали.

– Точно. Я пока не знаю, как относиться к такому факту. Когда об этом все узнают, то можно будет что-то сказать. Пока я только родителей порадовать успел. Но думаю, всем в Хабаровске будет приятно и на наш регион станут чаще обращать внимание.

– Чем вы могли приглянуться тренерскому штабу?

– Мне нескромно себя самому оценивать. Лучше спросить тренеров сборной, почему они меня вызвали. Со своей стороны готов делать все, что мне скажут, – и в обороне отработать, и в атаке помочь, и полностью выполнить тренерскую установку. Если говорить о собственном прогрессе, то с момента своего дебюта в КХЛ я прибавил в уверенности. Теперь не нервничаю. Работать стараюсь над всеми элементами, а не только на чем-то конкретным. Это помогает расти как игроку и двигаться вперед.

– Что знаете об Олеге Знарке?

– В прошлом году за нас играл Денис Толпеко, он какие-то вещи рассказывал. Опытные ребята, пререкавшиеся с ним, тоже что-то говорили. Но в общем я представляю, что это за человек и специалист, и мне будет приятно вместе с ним поработать. (Михаил ЗИСЛИС)