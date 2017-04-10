Зайцев будет готов к игре с "Вашингтоном"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок считает, что защитник Никита Зайцев будет готов к первому матчу плей-офф против "Вашингтона". Россиянин в первом периоде матча регулярного чемпионата против "Коламбуса" (2:3) получил травму верхней части тела после силового приема Ника Фолиньо. Зайцев покинул лед, отыграв 6 минут 47 секунд. Напомним, для Зайцева это первый сезон в НХЛ. В 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (4+32) очков.

- Беспокоюсь ли я, что Зайцев может пропустить какое-то время? Нет, - цитирует Бэбкока cp24.com.