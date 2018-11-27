Защитник "Монреаля" Ши Уэбер сыграет с "Каролиной" впервые с 16 декабря 2017 года

Как сообщает официальный твиттер "Монреаль", защитник Ши Уэбер восстановился после травмы ноги и выйдет на лед в матче с "Каролиной". Эта игра станет для него первой с 16 декабря прошлого года.

В сезоне-2017/18 хоккеист провел 26 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков. В середине декабря он травмировал колено в матче с "Оттавой", из-за чего в марте вынужден был лечь на операцию. На прошлой неделе 33-летний канадец впервые принял участие в командной тренировке.

Матч "Монреаль" - "Каролина" пройдёт 28 ноября, он начнётся в 03:30 по московскому времени.