Ярослав Дыбленко: "В "Нью-Джерси" я – единственный россиянин. Но дискомфорта не испытываю"

Защитник "Нью-Джерси" Ярослав Дыбленко рассказал, что он имеет некоторые проблемы с английским языком. По его словам, он делает все, чтобы выучить его.

– В первом периоде вы играли очень мало, и было подозрение, что вас будут использовать пару раз за период.

– Все время было большинство, на которое я не выходил. В меньшинстве-то посмотрите сколько сыграл! Почти пять минут. А на большинство не выхожу. Но в первом периоде действительно странно получилось. Первая смена была в начале игры, а потом пауза минут на восемь. Я и сам заволновался, но тренер говорит: "Не волнуйся, все наиграются". Он оказался прав.

– В смысле "тренер говорит"? Вы что, выучили английский?

– Английский – моя беда, и я не скрывал этого. Делаю все, чтобы учить, слушаю, вникаю. Но пока, понятно, не могу общаться. Я тут вот что заметил – тебе все стараются помочь. Подходят, спрашивают, в чем проблема, что могут для меня сделать. И так ведут себя все: от лидера до молодого игрока.

– Вы там единственный россиянин?

– До недавнего времени был Никита Попугаев, но он отправился в юниорскую лигу. Теперь остаюсь один. Но не думаю, что испытаю какой-то дискомфорт. Тут тебе все доброжелательны. Особенно сервисмены. Все, что тебе понадобится, приносят в считанные минуты. Я тут клюшку хотел обрезать. Не получилось. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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