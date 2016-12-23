Ягр - первая звезда дня в НХЛ

Нападающий "Флориды" Яромир Ягр назван первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард отметился одной передачей в проигранном матче с "Бостоном" (1:3). Однако это очко стало для него 1888-м в лиге (694 гола и 1193 передачи), по этому показателю он вышел на второе место, обойдя Марка Мессье. Первое место занимает Уэйн Гретцки с 2857 очками.

Второй звездой стал Скотт Хартнелл из "Коламбуса", на счету которого хет-трик в поединке с "Питтсбургом" (7:1). Третья звезда дня - вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший все 38 бросков в игре с "Колорадо" (6:0).