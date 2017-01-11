Владислав Подъяпольский: "Бобровский для меня идеал вратаря"

Вратарь новокузнецкого "Металлурга" Владислав Подъяпольский после поражения от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский является для него идеалом, а также отметил, что о карьере соотечественника в НХЛ можно только мечтать. В текущем сезоне на счету 21-летнего хоккеиста 12 матчей и ни одной победы при коэффициенте отраженных бросков 91,5 процента.

– Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов сказал после матча, что сегодня был ваш день. Согласны?

– Дай бог, чтобы со СКА тоже был мой день, – сказал Подъяпольский.

– Следите за выступлением Сергея Бобровского, который выбран капитаном одной из команд на Матч Звезд?

– Не хватает времени пристально следить. Иногда смотрим матчи, они же, получается, ночью играют. А так, у нас свой хоккей, у них свой.

– Бобровский для вас идеал вратаря?

– Да, конечно.

– То есть пора вам скоро в НХЛ заиграть?

– Пока здесь заиграть пора. А о такой карьере, как у Бобровского, можно только мечтать.

– Следите за Андреем Каревым в "Нефтехимике"?

– У него своя команда, у меня своя, поэтому нет такого. Иногда заходим, смотрим результаты и все. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)