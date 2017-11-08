Владимир Тарасенко: "Стараюсь работать над реализацией"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко подчеркнул, что в текущем сезоне нацелен завоевать Кубок Стэнли и выиграть индивидуальные призы. По слова форварда, иначе нет смысла играть в хоккей.

– Стараемся играть друг за друга. Просто получаем удовольствие от хоккея, – сказал Тарасенко в интервью пресс-службе НХЛ. – У меня не получается забросить. Много моментов, надо забивать больше. Хорошо, что выигрываем, что другие ребята забивают. Стараюсь работать над реализацией.

Цели на сезон? Надо стараться больше забивать, выиграть кубок и достичь индивидуальных призов. Думаю, все хотят это сделать. Хочу совершенствоваться с каждым годом, иначе нет смысла играть.