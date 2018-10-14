Владимир Тарасенко: "Мы много разговариваем с О’Райлли"

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" в интервью "СЭ" рассказал о партнерах по команде, а также о своем о своем брате.

– В команде появилось несколько новых игроков. Как вам Райан О’Райлли, с которым вы выходите на лед в одном звене?

– Хорошо, мне нравится. Конечно, сказывается, что мы никогда не играли вместе, так как были в разных командах. Мы много разговариваем. Моментов много создаем, вы сами видите, но не удается только пока что-то забивать. Но я думаю, что мы на правильном пути, нужно продолжать работать, и голы придут обязательно. Особенно три домашние игры, которые были до этого, хоть мы и получали по "минус три", в последней игре у нас было моментов на голов десять. Летом, когда готовился к сезону, я понимал, что в принципе не молодой игрок… далеко не молодой. Требования к себе уже должны быть выше и наконец-то нужно менять что-то. Я остался не очень доволен собой в прошлом сезоне, поэтому лучше готовился в межсезонье. На этот год, конечно, высокие планки, но опять же, как и говорю, нужно работать над собой каждый день.

– Ваш партнер Никита Сошников опять не играет из-за сотрясения. Когда ждать его возвращения в строй?

– Мы поддерживаем его. Я не могу что-то говорить на эту тему – это не в моей компетенции, вам лучше задать этот вопрос ему самому. Я не готов обсуждать тех, кто не играет – это запрещено для нас.

– Ваш брат Валентин летом приезжал к вам в Сент-Луис. Раньше он играл в школе "Сибири", а где сейчас?

– Он играет в канадском Виндзоре в академии А21. Нравится ему там. Живет в американской семье. Дай бог, чтобы у него все получилось. Мы хорошо провели время в Сент-Луисе. Вместе тренировались на льду. Он был в раздевалке с нами, переодевался рядом со мной, в зал ходил, катался. Думаю, у него остались хорошие впечатления, что даст ему большой толчок на будущее. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Тарасенко - здесь