Владимир Тарасенко: "Будем биться за Йео и докажем, что у нас не паршивая команда"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после поражения от "Коламбуса" (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что команда будет биться за главного тренера Майка Йео. По словам россиянина, у него нет сомнений ни в одном человеке в команде.

– Все в команде поддерживают тренерский штаб и нашего генерального менеджера, - приводит слова Тарасенко клубный обозреватель Лу Корац. - Мы поддерживаем всех людей, которые работают в клубе. Мы доверяем Майку Йео и будем биться за него, потому что он наш тренер.

У меня нет сомнений ни в одном человеке в нашей раздевалке. В следующей игре с "Чикаго" отдадим все силы и докажем, что у нас не паршивая команда. Так играть, как мы жделали это сегодня, неприемлимо.