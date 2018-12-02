Вильям Нюландер о шестилетнем контракте с "Торонто": "Это то, чего я хотел"

Форвард "Торонто" Вильям Нюландер - о подписании шестилетнего контракта с клубом.

- Хочу поскорее вернуться в команду, - цитирует игрока Postmedia News. - Сумасшедший день. Рад, что все наконец-то закончилось. Хочу поскорее вернуться к лучшим болельщикам в НХЛ. Было странно смотреть за матчами команды из дома. Я видел, что команда прибавляет и доминирует практически в каждом матче. Контракт на шесть лет - это именно то, что я хотел. Это придает мне спокойствия. Хочу остаться здесь надолго. Никто не мог предположить, что переговоры настолько затянутся. Я хотел играть с начала сезона. Рад, что наконец-то смогу это сделать.

22-летний игрок по новому контракту получит 44,7 миллиона долларов. В первый год его зарплата составит 10,2 миллиона, в последующие – 6,9.

Нюландер выступает за "Торонто" с 2015 года. За три сезона он провел 185 матчей, в которых набрал 135 (48+87) очков.

В этом сезоне швед не провел ни одной игры. Он находился в статусе ограниченно свободного агента и рисковал пропустить остаток чемпионата, если бы не согласился на условия "Мэйпл Ливз".

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