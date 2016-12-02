"Вашингтон" всухую проиграл "Айлендерс" дома

"Вашингтон" уступил "Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Все три шайбы команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова пропустила в третьем периоде. В параллельной встрече "Баффало" взял верх над "Рейнджерс" – 4:3.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Айлендерс" – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Голы: Принс - 4 (Сизикас), 43:15 - 0:1. Нельсон - 6 (Таварес, Бэйли), 46:43 - 0:2. Чимера - 3 (Лэдд), 47:43 - 0:3.
Вратари: Холтби (57:06) - Галак.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 38 (11+11+16) - 28 (11+9+8).
Наши: Овечкин (24:47/4/-1), Кузнецов (18:46/1/0), Орлов (15:54/2/-1) – Кулемин (14:34/2/0).
Вашингтон. Verizon Center.
"Баффало" – "Рейнджерс" – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Голы: Ларссон - 4 (Маккейб, Джионта), 0:18 - 1:0. Макдона - 1 (бол., Степан), 16:15 - 1:1. Нэш - 11 (бол., Веси, Кленденинг), 28:15 - 1:2. Джионта - 5 (Фолиньо), 29:48 - 2:2. Стаал - 2 (Фаст, Крайдер), 31:42 - 2:3. Айкел - 2 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 52:45 - 3:3. Айкел - 3 (Райнхарт, Кейн), 54:28 - 4:3.
Вратари: Нильссон - Лундквист (59:11).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 34 (8+14+12) - 25 (11+9+5).
Баффало. KeyBank Center.
Монте-Кристо (Мститель) .
КубокЛучшийМира................. Согласен, что когда забивали третий гол, есть косвенная вина Овечкина. Но не прямая, как в случаях с Орловым. Поэтому и не стал писать. Он много напортачил в этом матче. С переизбытком.
08:25
КубокЛучшийМира
Монте-Кристо (Мститель) . Орлов сделал игру ! Как и обычно. Два чудовищных провала в обороне и 0:2. В каждом матче по несколько провалов, зачем он столичным ? Лучше пацан из фарм-клуба, чем это. Овечкину, дай Бог, в этом сезоне 30 забить. Никакой. Тень себя прошлогоднего. Ему совсем не хочется играть в хоккей. Смертельно надоело. Овечкин был еще хуже Орлова, просто повезло, что после его провалов и удалений не забили... --------------- Почему же не забили? Третий гол на совести Овечкина тоже. В молодые годы он боролся за такие шайбы, а сейчас изобразил борьбу, проиграл её и, как обычно, решил, что ... ну и ладно. ))) По Орлову согласен, "везёт" себе голы со страшной силой! ... В игре "ВК" был только один нормальный отрезок, как раз накануне первого провала Орлова, в большинстве, в котором Овечкин, по-моему, только в створ три раза пульнул, но если честно и эти броски не были столь опасными. Ничего, ничего, Саня же там чего то на тренировках новое тренирует. ))) Щас ка-ак удивит соперников! ...
07:03
Монте-Кристо (Мститель) .
Орлов сделал игру ! Как и обычно. Два чудовищных провала в обороне и 0:2. В каждом матче по несколько провалов, зачем он столичным ? Лучше пацан из фарм-клуба, чем это. Овечкину, дай Бог, в этом сезоне 30 забить. Никакой. Тень себя прошлогоднего. Ему совсем не хочется играть в хоккей. Смертельно надоело. Овечкин был еще хуже Орлова, просто повезло, что после его провалов и удалений не забили. Галак хорош, конечно. Но слишком опасных моментов не дала создать оборона Айлендерс. Кузнецов неплохо играл. Бэкстрем так не ошибался, как Овечкин и Орлов, но играл бледно. Джастин Уильямс выдал хороший матч. Но Галак помешал отличиться, а гол не засчитали. Был забит через мгновение после окончания первого периода. Кстати, с изумительной передачи Кузнецова. Одним словом, позорный матч Вашиков. А отдыхали 4 дня. Айлендерс играли вчера, кстати, вынес Питтсбург.
06:01