"Вашингтон" всухую проиграл "Айлендерс" дома

"Вашингтон" уступил "Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Все три шайбы команда Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова пропустила в третьем периоде. В параллельной встрече "Баффало" взял верх над "Рейнджерс" – 4:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Айлендерс" – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Принс - 4 (Сизикас), 43:15 - 0:1. Нельсон - 6 (Таварес, Бэйли), 46:43 - 0:2. Чимера - 3 (Лэдд), 47:43 - 0:3.

Вратари: Холтби (57:06) - Галак.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 38 (11+11+16) - 28 (11+9+8).

Наши: Овечкин (24:47/4/-1), Кузнецов (18:46/1/0), Орлов (15:54/2/-1) – Кулемин (14:34/2/0).

Вашингтон. Verizon Center.

"Баффало" – "Рейнджерс" – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Ларссон - 4 (Маккейб, Джионта), 0:18 - 1:0. Макдона - 1 (бол., Степан), 16:15 - 1:1. Нэш - 11 (бол., Веси, Кленденинг), 28:15 - 1:2. Джионта - 5 (Фолиньо), 29:48 - 2:2. Стаал - 2 (Фаст, Крайдер), 31:42 - 2:3. Айкел - 2 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 52:45 - 3:3. Айкел - 3 (Райнхарт, Кейн), 54:28 - 4:3.

Вратари: Нильссон - Лундквист (59:11).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 34 (8+14+12) - 25 (11+9+5).

Баффало. KeyBank Center.