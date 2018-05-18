"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Счет в серии стал равный, Кузнецов и Орлов отметились голами

"Тампа-Бэй" переиграл "Вашингтон" в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (4:2). Счет в серии стал 2-2.

В составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Михаил Сергачев. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский сделал 36 сэйвов.

У "Кэпиталз" голами отметились российские легионеры Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Также голевую передачу на свой счет записал Александр Овечкин.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

4-й матч

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй" - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: ОРЛОВ - 2 (Оши, Нисканен), 4:28 - 1:0. Пойнт - 7 (Гурд, Джонсон), 5:38 - 1:1. Стэмкос - 7 (бол., Пойнт, Миллер), 8:32 - 1:2. КУЗНЕЦОВ - 10 (ОВЕЧКИН, Уилсон), 25:18 - 2:2. Киллорн - 5 (Палат, СЕРГАЧЕВ), 51:57 - 2:3. Чирелли - 2 (п.в.), 59:58 - 2:4.

Вратари: Холтби (57:51 - 59:58) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 38 (15+14+9) - 20 (7+6+7).

Наши: Кузнецов (22:50/4/0), Овечкин (23:44/3/0), Орлов (22:54/3/0) - Кучеров (15:23/3/0), Сергачев (10:08/0/1).

Счет в серии: 2-2.

18 мая. Вашингтон. Capital One Arena.