"Вашингтон" - "Тампа-Бэй". Счет в серии стал равный, Кузнецов и Орлов отметились голами

"Тампа-Бэй" переиграл "Вашингтон" в 4-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (4:2). Счет в серии стал 2-2.
В составе победителей голевой передачей отметился российский защитник Михаил Сергачев. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский сделал 36 сэйвов.
У "Кэпиталз" голами отметились российские легионеры Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Также голевую передачу на свой счет записал Александр Овечкин.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
4-й матч
"Вашингтон" - "Тампа-Бэй" - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы: ОРЛОВ - 2 (Оши, Нисканен), 4:28 - 1:0. Пойнт - 7 (Гурд, Джонсон), 5:38 - 1:1. Стэмкос - 7 (бол., Пойнт, Миллер), 8:32 - 1:2. КУЗНЕЦОВ - 10 (ОВЕЧКИН, Уилсон), 25:18 - 2:2. Киллорн - 5 (Палат, СЕРГАЧЕВ), 51:57 - 2:3. Чирелли - 2 (п.в.), 59:58 - 2:4.
Вратари: Холтби (57:51 - 59:58) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 38 (15+14+9) - 20 (7+6+7).
Наши: Кузнецов (22:50/4/0), Овечкин (23:44/3/0), Орлов (22:54/3/0) - Кучеров (15:23/3/0), Сергачев (10:08/0/1).
Счет в серии: 2-2.
18 мая. Вашингтон. Capital One Arena.
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Дополнительная информация
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Монте-Кристо (Мститель) .
Худшие игроки Вашингтона по результатам двух последних игр, внесшие огромный вклад в поражение своей команды: 1) Эллер. 2) Кемпни, 3) Орпик. 4) Орлов. 5) Нисканен.
07:21
Монте-Кристо (Мститель) .
gibson ................ Какой к черту план ? Что ты несешь ? Вашингтон во втором периоде смял Тампу. Заставил ее отбиваться из последних сил. Больше десятка голевых моментов Вашингтон создал в этом периоде. Просто Тампа весь матч действовала от обороны. И в первом и третьем периодах это работало. Но не сработало во втором. Там Тампу катком раздавили, она из своей зоны не могла выйти по несколько минут. Ни один тренер в своем уме на такой план не пойдет. Тампа ничего не могла противопоставить Вашингтону во втором периоде. И в третьем Вашингтон создал гораздо больше голевых моментов с 5-й по 9-ю минуту. До тупого удаления Эллера. Так Тампа повела 3:2, а игра столичных после пропущенного гола расклеилась. Но в целом Вашингтон и в третьем периоде играл лучше Тампы. По сути он все три периода владел преимуществом. Во втором тотальным. А спас гостей - Василевский. Но стоить план, что вратарь выдержит такой вал атак, не станет ни один нормальный тренер. Или Купер по-твоему ненормальный ?
07:14
maxcds
с таким Уассей ничего не поделаешь.
07:10
$n10nep$
Холтби как школьника развели в третьем голе. Рядом защитники, игрок Тампы ни при каких условиях не сможет бросить верхом, а этот дурачок дернулся вперед и открыл свое очко. Чисто вратарский гол.
07:03
gibson
Пятый матч надо играть мощно и красиво, выигрывать единоборства у Вашингтона за счет настроя и куража. Быть быстрее. Жаться к своим воротом перед собственной публикой недопустимо. Кучеров обещал же красивую игру в серии. Вот ее и жду:-)
07:01
$n10nep$
gibson $n10nep$, мне не нравится такая игра и это не тот хоккей, который я бы хотел видеть в исполнении Тампы. Но это был важнейший матч, возможно ключевой в серии. Его надо было взять и я не могу осуждать команду за способ, который она выбрала. 06:57 ==================================== Ну респект тогда. Вообще серия началась сначала и еще минимум два матча мы увидим. Смотрим дальше.
06:59
gibson
$n10nep$, мне не нравится такая игра и это не тот хоккей, который я бы хотел видеть в исполнении Тампы. Но это был важнейший матч, возможно ключевой в серии. Его надо было взять и я не могу осуждать команду за способ, который она выбрала.
06:57
$n10nep$
gibson ============================= Ну не знаю. Если тебе конечно такой хоккей нравится, то конечно да. Все здорово и физрук намба ван переиграл физрука намба ту или наоборот гениальными тактическими схемами и решениями. Ты конечно верные вещи написал (а возможно просто подвел под свою теорию), но они работают только при определенных условиях. Если вратарь будет тащить и не залетит дурак. Ну молодец Купер тогда. Что я могу сказать. Я обычно плевался от игры ЦСКА при Слуцком, хоть они и выигрывали.
06:53
gibson
Тут выясняется, что Вашингтон в принципе неспособен обыграть Тампу на своей площадке в плей-офф. Это 7-е поражение подряд. Рекорд НХЛ всех времен.
06:51
$n10nep$
Easycure ================= А ты весь период то смотрел? Или только то, что хотел увидеть? Или с десятой минуты? Ил не смотрел вообще?
06:48
$n10nep$
Ребятишки, Кемпни это случайный игрок, которым заткнули дыру. А вот Карлсон типа топ. Белой вороной он на льду выглядит. Ужасен черт!
06:47
$n10nep$
gibson ======================= Не знаю какой там план и за что тебя прощать, но Тампу укатывали в лед больше двух периодов игрового времени.
06:42
$n10nep$
Лучший Орлов без вариантов. Идеальная и гениальная игра защитника на обеих сторонах площадки. Ловлю кайф от его игры. Ни одной ошибки. Игру в меньшинстве не рассматриваю даже. Ни один специалист никогда не упрекнет защитника за игру в меньшинстве. Овечкин имеет кучу моментов, которые ему создают партнеры и эту кучу спокойно спускает в унитаз. Ужасная реализация. Какое-то неуважение к партнерам даже я бы сказал. Кузнецов перебарщивает с держанием шайбы, никакого креатива в большинстве, которого от него ждут. Тоже тихий ужас. Овечкин как столб стоит. Хоть бы подвигался чуть-чуть в ПП. На него никто внимания не обращает, потому что знают, когда он получит шайбу, у игроков Тампы будет время его накрыть. Ведь игроки Вашингтона играют в большинстве хуже черепах. С Эллером большинство поинтереснее смотрелось. Основная вина конечно Кузнецова. Худший Карлсон. Это дно. Ниже некуда просто. Эллер просто подводит команду и из героя может превратиться в виновника поражения в серии. Недопустимо столько удалений. Пять за последние три матча! Пять Карл! За все предыдущий было три... Хотя их звено все равно играет отлично, порой даже лучше первого. Остальные сыграли на хорошем уровне. Упрекнуть их особо не за что. Старались. Тротц опять включил режим Тротца. 2:26 до конца у него КоннолеБиглы на площадке... Играй в два-три звена третий период, раз видишь, что не клеится и вратарь соперника чудеса творит. Бэкстрем в первом звене смотрелся бы лучше. В третьем от него толка мало.
06:41
gibson
Купер сегодня реабилитировался за провал в домашних матчах и Тротца раздел. Те, кто следил за нашим маленьким он-лайном чатом читал, что я точно определил момент когда в игре наступил перелом и даже предсказал как Тампа забьет решающий гол:-) Не понимаю, почему мне как болельщику Тампы должно быть стыдно. $n10nep$, прости но ты написал полную херню. Я вам просто отвечаю, что Тампа играла сегодня по плану и смогла его реализовать. Да, было очень тяжело. Я просто бесился и орал в голос - Купер, что ты делаешь, надо что-то предпринимать и отодвигать игру от своих ворот, оборона и Василевский не выдержат такого давления. Но они выдержали, все выдержали. Потому что тренер до самого конца верил в свою систему, команду и в своего вратаря. Тампа не могла задержаться надолго в зоне Вашингтона потому что Купер все время держал трех игроков в обороне и при переходе в атаку Тампа находилась в численном меньшинстве. Расчет был на контратаки, ошибки Вашингтона и свое большинство. Дело в том, что Тампа не может играть так же с Вашингтоном, как в сериях с Бостоном и НДД, впервые за плей-офф Тампа столкнулась с командой которая больше чем она, жестче и физически сильнее. Не случайно Купер еще в прошлом матче изменил состав троек, он убрал силовых игроков из топ звеньев и сделал два звена игровиков. Миллер отправился в третье звено, Гурд стал играть с Поинтом. Вашингтон не перебьешь, его надо переиграть и перетерпеть. И Тампа терпела, изматывая Вашингтон обороной, на Василевского сыпался град бросков, но его не оставляли в ситуации когда он не мог ничего сделать, на пятаке его не топтали, 2 на 1 к нему не убегали. Василевский спасал когда должен был и он это делал. И в какой-то момент на площадке возникла ситуация (Тампа к ней целенаправленно шла), когда молнии получили возможность нанести решающий удар Вашингтону, а у столичных уже не оставалось бы сил ответить, так они потратили всю энергию штурмуя ворота Тампы. Я был абсолютно убежден, что гол Киллорна станет победным! Вашингтон уже не мог ничего сделать, не было сил. План Тампы сработал. Она переиграла Вашингтон в третьем периоде и была в нем лучше, вы не можете с этим спорить. Как я не буду спорить, что Вашингтон был безоговорочно лучше в первых двух. Но это хоккей, плей-офф НХЛ, вы должны находить способ выиграть матч. Все остальное - неважно и вторично. Купер прямо растет на глазах как тренер. Если Тампа выиграет эту серию, я обещаю навсегда снять с него ярлык физрука:-) Ждем пятый матч.
06:40
Сочный Сухарь
Антон Шипулин гений биатлона...Че, опять Овцу и ко унижают? Ничего не меняется в этом мире...////// Согласен...
06:24
Антон Шипулин гений биатлона
Говорили, что по статистике у вшей 95% шансов пройти дальше после 2-0 на старте финала конференции. Но не учли, что вши - неудачники со стажем!
06:24
Антон Шипулин гений биатлона
Че, опять Овцу и ко унижают? Ничего не меняется в этом мире...
06:23
HarryAngel
Если КонСмайта опять не дадут русскому воротчику Тампы, а какому-нибудь стемкосу, вернусь в КХЛ !
06:17
Easycure
Снова запели свои песни : Троц - физрук, Холтби - не топ, Овечкин один крут, а остальные пожарят. Смотрел только 3 период и болел за овертайм. Но вши были просто мертвые и тампоны заслуженно победили. Что было в первых двух - не видел и это уже история).
06:17
Монте-Кристо (Мститель) .
Лучший у Вашингтона снова Овечкин, как и позавчера. Даже без голов. При этом снова к нему есть претензии. Только остальные еще хуже. Можно еще Орлова выделить. Ну и Кузнецова. Русские тащат в финал столицу США. А где же аборигены ? Почему их не видно ?
06:14
HarryAngel
Тут расхвалили на все лады Кузнецова. А ведь он ни разу не ван-таймер. Худший в спецбригаде по этому показателю. Когда надо забивать в пустые, три раза коньком себе подправит и ворота увидит. Супер-звезда НХЛ, мля...тупит всю остроту
06:09
Монте-Кристо (Мститель) .
Чем-то напоминают последние два данной серии прошлогоднее противостояние Вашингтона и Питтсбурга. Столичные неистовствуют, а побеждает Питтсбург. Ничего Вашингтон не может сделать с Василевским. Как в прошлогодней битве ничего не мог сделать с Флери и Мюрреем. Не хватает креативности в завершающей стадии атаки. А в своих воротах Холтби неидеален.
06:09
mrazotka
Вася, что ты творишь???
06:07
HarryAngel
Монтя накаркал. Вон из состава !!! )
06:04
fktrctqrf
Бэкстрем пока "сырой",если можно так выразиться((
06:02
Сочный Сухарь
Похоже, что это фиаско! Кэпсы не вывезут. Очень слабая игра и только во втором периоде что-то смогли показать. Видимо после Птиц по инерции затащили пару игр и сдулись. У Болтс большинство ну просто лютое. Без вариантов. Ну и конечно Кепни на пожарил. Две его ошибки и два гола. И еще не понимаю – как можно на что то рассчитывать, если играть почти полпериода в большинстве, а результата ноль. Саня только молодчик и все. Но один он не затащит. Думаю на щести матчах все закончится в пользу Тампы.
06:02
unLost14
$n10nep$, нам от этого не легче! Да и никто не знает, как пойдёт каждая последующая игра. Нужно своё брать. Эх, киздец. До субботы теперь бомбить. Тьфу.
06:02
fktrctqrf
redgy хоккейный бог му..к, все что можно сказать по этому матчу=======Cогласен((((Смотрел матч от корки до корки.Блин((((((
06:01
kargot
Не хороните вшей - могут собраться. не хороните тампу - аналогично. Непредсказуемая серия пока что
06:00
Монте-Кристо (Мститель) .
Вашингтон бездарно начал прошлую игру. Осторожно и пассивно. В отличие от всех предыдущих матчей данной серии. В этот раз он исправился. Натиск с первых секунд и в результате быстрый гол. Гениально сыграл Орлов. Хорош он в атаке. Но следующие несколько минут ввели меня в шок. Безобразнейшая ошибка Кемпни в своей зоне, дикая небрежность и 1:1. Тут же следует удаление Эллера. Достал этот клоун своими фолами. 1:2. Затем три раза в первом периоде Вашингтон играл в большинстве. Три раза ! Но ни одного гола не забил ?! Нет, действовали столичные неплохо. Создали много опасных моментов. Но дикая самоотдача игроков Тампы, они блокировали несколько бросков, и отличная игра Василевского свели на нет все усилия Вашингтона. Которым в эти минуты недоставало креативности. Хотя вернулся Бэкстрем, только в третье звено, к деревяшкам. Тампа гораздо умнее разыгрывает большинство. И вообще по первому периоду видно, что она готова умереть ради победы. А Вашингтон по самоотдаче, как и в прошлом матче, проигрывает гостям. Они медлительней, осторожней и излишне самоуверенны, хоть и настырны. Ну вылитый Тротц. А игроки Таммы быстрей, резче, умней и креативней. Чем похожи на своего тренера. Второй период начался сумасшедшими атаками Вашингтона. Просто бешеный натиск. 2:2. Кузнецов после отличной передачи Овечкина отличился. Саша выел уральца один на один пасом из средней зоны. Там и Василевский не лучшим образом сыграл. Тут же удаление у Тампы. Но снова вхолостую. Не забили столичные. Натиск хозяев не ослабевает. Но чудеса в воротах творит Василеский. Стопроцентные моменты не реализовало полдюжины хоккеистов Вашингтона. Вратарь гостей после двух периодов - лучший игрок матча. Он надежен, как Флери. Неплохо пару раз сыграл и Холтби. Спас команду после контратак Тампы. Захватывающий матч. Но очень нервный. Игра от ножа. И есть у меня предчувствие, что Тампа победит. Кто не реализует много моментов, тот должен пропустить. Все так и получилось. Снова Вашингтон не реализовал несколько голевых моментов с 5-й по 8-ю минуту третьего периода. Потом игра выровнялась. Снова удаление Эллера. Вон из состава ! Тампа хоть большинство не реализовала, но только Эллера вышел, как Киллорн забил победный гол. Ошиблись Оши и Орлов. Обиднейшее поражение Вашингтона. Счет серии 2:2 и все начинается сначала. Но моральное преимущество у Тампы. И она может сделать с Вашингтоном то, что сами столичные сделали с Коламбусом. Лучший игрок матча, конечно, - Василевский. Второй – Киллорн. Третий – Пойнт. У Вашингтона худшие – Кемпни и Эллер. Два барана. Из-за Эллера Вашингтон вторую подряд игру сливает. Может перевод его в третье звено поможет. Поставит ему мозги на место. Лишит неоправданной эйфории. Посмотрим.
06:00