"Вашингтон" проиграл "Виннипегу", Орлов отметился голевой передачей

"Виннипег" на своем льду обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Джетс" выиграл третью встречу кряду.
Российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" – "Вашингтон" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Врана – 5 (Боуи, Орлов), 13:00 – 0:1. Шайфли – 10 (бол., Коннор, Уилер), 25:05 – 1:1. Чиаро – 3 (Танев), 52:51 – 2:1. Коннор – 8 (п.в.), 59:00 – 3:1.
Вратари: Хеллебайк – Копли (54:58 – 55:18, 58:14 – 59:00).
Штраф: 6 – 6.
Броски: 24 (2+14+8) – 28 (10+10+8).
Наши: – – Кузнецов (4.10/1/0), Овечкин (24.21/9/-2), Орлов (26.23/3/+1).
15 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.
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