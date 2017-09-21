"Вашингтон" обыграл "Монреаль", Кузнецов набрал 3 очка, Овечкин сделал передачу

"Вашингтон" в предсезонном матче обыграл "Монреаль" - 4:2. Российский нападающий Евгений Кузнецов в этой встрече провел 18 минут и набрал 3 (1+2) очка, Александр Овечкин за 15 минут 45 секунд сделал результативную передачу.

В еще одном поединке "Рейнджерс" в овертайме одержал победу над "Нью-Джерси" - 4:3. Защитник "Дэвилз" Ярослав Дыбленко провел на льду 17 минут 30 секунд. В составе команды из Нью-Йорка играл голкипер Александр Георгиев. Из 16-ти бросков он отразил 15.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Монреаль" - "Вашингтон" - 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

"Рейнджерс" - "Нью-Джерси" - 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)