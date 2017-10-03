"Ванкувер" обменял Педана в "Питтсбург"

"Ванкувер" обменял защитника Андрея Педана на игрока обороны "Питтсбурга" Деррика Пулио, сообщает официальный сайт НХЛ. Помимо прав на 24-летнего россиянина, "пингвины" получили право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года.
Отметим, в прошлом сезоне Педан выступал в АХЛ за "Ютику". Всего 24-летний игрок провел 13 матчей в НХЛ за карьеру.
The #Pens have traded Derrick Pouliot to the Canucks for d-man Andrey Pedan & a 2018 4th round draft pick. Details: https://t.co/7GOApifjXb pic.twitter.com/lmte2JFX5j– Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 октября 2017 г.
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