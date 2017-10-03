"Ванкувер" обменял Педана в "Питтсбург"

"Ванкувер" обменял защитника Андрея Педана на игрока обороны "Питтсбурга" Деррика Пулио, сообщает официальный сайт НХЛ. Помимо прав на 24-летнего россиянина, "пингвины" получили право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года.

Отметим, в прошлом сезоне Педан выступал в АХЛ за "Ютику". Всего 24-летний игрок провел 13 матчей в НХЛ за карьеру.