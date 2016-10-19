Уэйн Симмондс: "Филадельфия" не рассчитывала, что пропустит семь шайб от "Чикаго"

Нападающий "Филадельфии" Уэйн Симмондс подчеркнул, что команда не рассчитывала на крупное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (4:7).

В этой встрече российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов признан второй звездой встречи, забив два гола и сделав две результативные передачи. Его партнер по команде и соотечественник Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка и стал третьей звездой.

Первая звезда поединка - форвард Мариан Хосса, забросивший шайбу в ворота "Флайерз" - она стала для него 500-й в карьере.

- "Филадельфия" проиграла и не должна была пропускать семь шайб, - приводит официальный сайт НХЛ слова Симмондса. - Но мы не сдаемся. Команда всегда гордилась своим умением отыгрываться. Результат не такой, на который мы рассчитывали, но мы старались.