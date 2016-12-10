Уэйн Гретцки: "Макдэвида будут проверять на прочность в каждом матче"

Бывший нападающий "Эдмонтона" Уэйн Гретцки встал на защиту капитана команды Коннора Макдэвида, вступившего в конфликт с защитником "Филадельфии" Брэндоном Мэннингом. В прошлом сезоне Мэннинг сломал ключицу Макдэвиду в его дебютном матче, а на прошлой неделе игроки начали выяснять отношения на льду.

- Мы думаем, что спортсмены это какие-то роботы, - цитирует официальный сайт НХЛ Гретцки. - Но спорт очень эмоционален. Великие спортсмены очень эмоциональны, потому что он играют страстно. Да иногда надо давать сдачи. Не всем может понравиться, как ты это делаешь. Но это приходится делать, чтобы защитить себя.

Хоккей - жесткая игра. Эмоции порой бьют через край. Хорошо, что они у него есть. Хорошо, что он хочет бороться, хочет преуспеть, хочет победить. Поэтому он такой хороший игрок. У него есть характер. Сейчас у него непростое время. Он, наверно, посчитал, что с ним обошлись неправильно, и высказался по этому поводу. Так поступают профессиональные спортсмены.

Он будет сталкиваться с такими вещами в каждом матче. Я это часто видел. Меня удивляет, когда люди говорят, что я не попадал под силовые приемы. Это неправда. Соперникам не говорили, чтобы они меня не трогали. Такого не может быть. Все играют жестко. Каждый матч это проверка. Так было со мной. Так было с Марио. И Сидни. И Тэйвзом. Так будет с Коннором. Его будут проверять в каждой игре. Для него это не новость. Его испытывают на прочность с детства, когда он играл в молодежном хоккее. Теперь он в НХЛ. Он всегда давал отпор.