Трямкин отказался переходить в АХЛ, чтобы набрать форму

Защитник "Ванкувера" Никита Трямкин отказался от временного перехода в "Ютику", утверждает Vancouversun. Генеральный менеджер "Кэнакс" Джим Беннинг предложил 22-летнему россиянину отправиться в Американскую хоккейную лигу, чтобы набрать форму. При этом он гарантировал возвращение игрока в НХЛ.

В контракте Трямкина есть пункт, согласно которому игрок может вернуться в Россию, если будет отправлен в АХЛ. Напомним, в текущем сезоне защитник не провел ни одного матча за "Ванкувер". Предполагается, что в ближайшее время он будет включен в заявку на игру.