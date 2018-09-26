Три очка Панарина принесли "Коламбусу" победу над "Баффало"

"Коламбус" переиграл "Баффало" в контрольном матче (4:2). Автором победного гола стал российский нападающий Артемий Панарин, который также отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Контрольный матч

"Баффало" - "Коламбус" - 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Нельсон - 1 (Нюландер, Огливи), 21:13 - 1:0. Дюклер - 1 (бол., Прапавессис), 32:36 - 1:1. Райнхарт - 1 (бол., Айкел, Далин), 34:28 - 2:1. Кленденинг - 1 (Фоуди, Панарин), 35:35 - 2:2. Панарин - 1 (бол., Дюклер, Прапавессис), 46:31 - 2:3. Стенлунд - 1 (бол., Панарин), 48:55 - 2:4.

Вратари: Уэджвуд - Корписало.

26 сентября. Баффало. KeyBank Center.