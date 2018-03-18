Три голкипера признаны главными звездами дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал голкипер "Нью-Джерси" Кейт Кинкейд, отразивший все 38 бросков по своиим воротам в игре против "Лос-Анджелеса" (3:0).

Второй звездой дня стал вратарь "Торонто" Кертис Макэлхинни, на счету которого 33 сэйва в игре против "Монреаля" (4:0). Тройку лучших замкнул еще один вратарь - Туккка Раск из "Бостона" также отметился шатаутом. В его активе 23 отраженных броска в игре с "Тампой" (3:0).