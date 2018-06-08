Трамп поздравил "Вашингтон" и назвал Овечкина суперзвездой

Президент США Дональд Трамп поздравил "Вашингтон" с завоеванием Кубка Стэнли, а также назвал капитана команды Александра Овечкина суперзвездой. Сегодня "Кэпиталз" обыграли в пятом матче финала "Вегас" (4:3, 4-1) и впервые в истолии выиграли этот трофей.

"Поздравляю "Вашингтон" с великолепной игрой и победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, впечатляет - он настоящая суперзвезда", - написал Трамп в Твиттере.

Ранее в США разгорелся скандал из-за того, что некоторые игроки команд НБА и НФЛ не захотели идти на традиционный президентский прием. Форвард "Вашингтона" Деванте Смит-Пелли также выступил против посещения мероприятия.

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