"Торонто", "Тампа-Бэй" и "Нью-Джерси" претендуют на Ватанена

Защитник "Анахайма" Сами Ватанен заинтересовал несколько клубов НХЛ, сообщает TSN. В 26-летнем хоккеисте заинтересованы "Торонто", "Тампа-Бэй" и "Нью-Джерси".

Напомним, что его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона. "Анахайм" намерен защитить игрока на предстоящем драфте расширения. Ватанен может пропустить начало следующего сезона из-за травмы плеча.

В минувшем сезоне финн провел 71 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 24 (3+21) очка, а также 5 (1+5) очков в 12 встречах Кубка Стэнли.