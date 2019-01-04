"Торонто" и "Миннесота" провели 7 голов на двоих, Нюландер забросил первую шайбу в сезоне

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Торонто" на своем льду уступил "Миннесоте" – 3:4. Победную шайбу провел форвард гостей Зак Паризе.

Нападающий "Торонто" Вильям Нюландер забросил свою первую шайбу в сезоне. Напомним, что он пропустил первые месяцы регулярного чемпионата, так как не мог договориться с руководством о новом контракте. На его счету 3 (1+2) очка в 12 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Миннесота" – 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Марнер – 14 (Браун, Таварес), 0:07 – 1:0. Марнер – 15 (Таварес, Хэйнси), 5:38 – 2:0. Койл – 7 (Канин, Сперджен), 9:10 – 2:1. Койву – 6 (Сперджен, Паризе), 25:09 – 2:2. Нюландер – 1 (Мэттьюс, Дермотт), 28:16 – 3:2. Сперджен – 5 (Гринуэй, Нидеррайтер), 29:36 – 3:3. Паризе – 18 (Койл), 44:21 – 3:4.

Вратари: Хатчинсон (57:15) – Дубник.

Штраф: 4 – 10.

Броски: 41 (10+12+19) – 34 (19+11+4).

Наши: Зайцев (17.54/1/-1), Ожиганов (12.24/0/0) – -.

3 января. Торонто. Scotiabank Arena.