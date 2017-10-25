Таварес, Нието и Ленер - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан форвард "Айлендерс" Джон Таварес, отметившийся хет-триком и результативной передачей в матче против "Аризоны" (5:3).

Второй звездой стал нападающий "Колорадо" Мэтью Нието, который во встрече с "Далласом" (5:3) оформил свой первый хет-трик в карьере, а замкнул тройку голкипер "Баффало" Робин Ленер, отразивший все 32 броска по своим воротам в поединке с "Детройтом" (1:0).