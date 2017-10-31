07:00 | Хоккей — НХЛ

Тарасенко и Кучеров вновь забивают. Лучшие моменты ночи в НХЛ

Владимир ТАРАСЕНКО. Фото AFP
Владимир ТАРАСЕНКО. Фото AFP

Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по 2 (1+1) очка.

Защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу.

Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов набрал 3 (1+2) очка в этом матче и заработал показатель полезности "+3".
Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка в игре с "Лос-Анджелесом" (4:2).
Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отметился голевой передачей в матче против против "Бостона" (4:3 Б).
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов сделал 3 передачи в матче против "Аризоны" (3:4 ОТ).
Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин набрал 2 (1+1) очка в игре с "Вегасом" (6:3).

Нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился голевой передачей в игре с "Ванкувером".

Защитник "Торонто" Никита Зайцев сделал передачу в матче против "Сан-Хосе".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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