Тарасенко и Кучеров вновь забивают. Лучшие моменты ночи в НХЛ

Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по 2 (1+1) очка.
Защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу.
Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов набрал 3 (1+2) очка в этом матче и заработал показатель полезности "+3".
Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка в игре с "Лос-Анджелесом" (4:2).
Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отметился голевой передачей в матче против против "Бостона" (4:3 Б).
Защитник "Филадельфии" Иван Проворов сделал 3 передачи в матче против "Аризоны" (3:4 ОТ).
Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин набрал 2 (1+1) очка в игре с "Вегасом" (6:3).
Нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился голевой передачей в игре с "Ванкувером".
Защитник "Торонто" Никита Зайцев сделал передачу в матче против "Сан-Хосе".
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Аризона Койотс
- Бостон Брюинз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Филадельфия Флайерз
- Николай Кулемин
- Сергей Бобровский
- Лос-Анджелес Кингз
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- Нью-Йорк Айлендерс
- Сент-Луис Блюз
- Флорида Пантерз
- Владимир Тарасенко
- Евгений Дадонов
- Михаил Сергачев
- Иван Проворов
- Вегас Голден Найтс
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