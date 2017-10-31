Тарасенко и Кучеров вновь забивают. Лучшие моменты ночи в НХЛ

Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников набрали по 2 (1+1) очка.