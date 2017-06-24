Стэн Боумэн: "Кейн найдет взаимопонимание с любым другим хоккеистом, кроме Панарина"

Генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн выразил уверенность в том, что уход нападающего Артемия Панарина не скажется на результативности форварда Патрика Кейна. По его словам, американец найдет взаимопонимание с любым хоккеистом.
- Одна из отличительных черт Кейна заключается в том, что он добивается успеха различными путями, с любыми игроками. Именно это делает его великолепным хоккеистом, - приводит официальный сайт "Блэкхокс" слова Боумэна. - Несколько лет назад, когда у "Чикаго" были большие успехи, он мог вывести на новый уровень любого.
У них с Панариным было отличное взаимопонимание. Но нет причин, которые бы помешали верить в то, что в следующем сезоне он найдет взаимопонимание с кем-то другим.
Напомним, что "Чикаго" обменял Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга.
Опрос
- Чикаго Блэкхокс
- Коламбус Блю Джэкетс
- Артемий Панарин
- Патрик Кейн
- Брэндон Саад
- Тайлер Мотт
- Антон Форсберг
Якут Хан
Ну ёт, понапишут.. одно другому противоречит. Писаки гребаные
10:53
HAZELSAMARA
Заголовок завёрстан через задницу.
10:53
Долго наблюдал за идиотами на эт
опять таджики-гасторы гуглопереводом переводили
10:53
andy333
В заголовке одно, в тексте другое!
10:52
Якут Хан
Очередной пиндосский баран))) ты че гавна поел?))) Да уж.. с Панариным у него получалось лучше чем с кем-то когда либо!))) Типичные янки... тупость так и прет. Сами не знают, что базлают))
10:50
Ydgin
Зачем исказили слова Боумена в названии? Тогда уж не "кроме Панарина", а "и без Панарина". А так получается что с кем угодно найдёт кроме Панарина. Это не так. Хлебушек провёл два отличных сезона с Кейном. Интересно будет посмотреть кто приобретёт кто потеряет...
10:50