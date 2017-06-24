10:20 | Хоккей — НХЛ

Стэн Боумэн: "Кейн найдет взаимопонимание с любым другим хоккеистом, кроме Панарина"

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Генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн выразил уверенность в том, что уход нападающего Артемия Панарина не скажется на результативности форварда Патрика Кейна. По его словам, американец найдет взаимопонимание с любым хоккеистом.

 
"Коламбус" станет вторым клубом в карьере Артемия ПАНАРИН в НХЛ.Панарина обменяли в "Коламбус". "Чикаго" сошел с ума?

- Одна из отличительных черт Кейна заключается в том, что он добивается успеха различными путями, с любыми игроками. Именно это делает его великолепным хоккеистом, - приводит официальный сайт "Блэкхокс" слова Боумэна. - Несколько лет назад, когда у "Чикаго" были большие успехи, он мог вывести на новый уровень любого.

У них с Панариным было отличное взаимопонимание. Но нет причин, которые бы помешали верить в то, что в следующем сезоне он найдет взаимопонимание с кем-то другим.

Напомним, что "Чикаго" обменял Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга. 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Якут Хан

Ну ёт, понапишут.. одно другому противоречит. Писаки гребаные

10:53

HAZELSAMARA

Заголовок завёрстан через задницу.

10:53

Долго наблюдал за идиотами на эт

опять таджики-гасторы гуглопереводом переводили

10:53

andy333

В заголовке одно, в тексте другое!

10:52

Якут Хан

Очередной пиндосский баран))) ты че гавна поел?))) Да уж.. с Панариным у него получалось лучше чем с кем-то когда либо!))) Типичные янки... тупость так и прет. Сами не знают, что базлают))

10:50

Ydgin

Зачем исказили слова Боумена в названии? Тогда уж не "кроме Панарина", а "и без Панарина". А так получается что с кем угодно найдёт кроме Панарина. Это не так. Хлебушек провёл два отличных сезона с Кейном. Интересно будет посмотреть кто приобретёт кто потеряет...

10:50