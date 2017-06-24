Стэн Боумэн: "Кейн найдет взаимопонимание с любым другим хоккеистом, кроме Панарина"

Генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн выразил уверенность в том, что уход нападающего Артемия Панарина не скажется на результативности форварда Патрика Кейна. По его словам, американец найдет взаимопонимание с любым хоккеистом.

- Одна из отличительных черт Кейна заключается в том, что он добивается успеха различными путями, с любыми игроками. Именно это делает его великолепным хоккеистом, - приводит официальный сайт "Блэкхокс" слова Боумэна. - Несколько лет назад, когда у "Чикаго" были большие успехи, он мог вывести на новый уровень любого.

У них с Панариным было отличное взаимопонимание. Но нет причин, которые бы помешали верить в то, что в следующем сезоне он найдет взаимопонимание с кем-то другим.

Напомним, что "Чикаго" обменял Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга.